Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BCA Batalkan Biaya Admin Tarik Tunai Rp4.000 di EDC

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |18:16 WIB
BCA Batalkan Biaya Admin Tarik Tunai Rp4.000 di EDC
Pengenaan biaya tarik tunai di EDC BCA dibatalkan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) membatalkan biaya admin sebesar Rp4.000 saat tarik tunai di mesin EDC. Seharusnya, aturan ini mulai berlaku hari ini, 5 Juli 2024.

“Sehubungan dengan rencana penerapan biaya administrasi merchant sebesar Rp4.000, kami sampaikan bahwa kebijakan tersebut belum mulai diberlakukan pada 5 Juli 2024,” tulis Corporate Communication BCA dalam keterangan tertulis.

Manajemen BCA menegaskan, nasabah masih dapat menikmati layanan tarik tunai pada merchant ritel, minimarket dan supermarket tanpa dikenakan biaya administrasi merchant.

Sebelumnya, BCA mengumumkan bahwa nasabah akan dikenakan biaya administrasi oleh merchant sebesar Rp4.000 untuk setiap transaksi tarik tunai dengan menggunakan Kartu Debit BCA melalui mesin electronic data capture (EDC) BCA.

Pengumuman tersebut disampaikan manajemen BCA melalui website resminya www.bca.co.id, dan akan mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2024.

"Biaya administrasi ini akan dikenakan oleh seluruh merchant yang melayani fasilitas Tunai BCA," tulis pihak manajemen BCA sebagaimana dikutip dari laman resmi BCA.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173150/bca-7gTh_large.jpg
BCA Mobile Berangsur Normal Usai Error, Ini Instruksi BCA ke Nasabah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173140/bca-dXha_large.jpg
BCA Mobile dan MyBCA Error Hari Ini, BCA Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169863/bca-pvPs_large.jpg
BCA Investigasi Isu Pembobolan Rekening Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/320/3169835/bca-uF7e_large.jpg
Heboh Rekening BCA Rp70 Miliar Dibobol, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169667/bca-68XT_large.jpg
BCA Bantah Isu Pembobolan Dana Nasabah Rp70 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164379/rosan-95fu_large.jpg
Danantara Bantah Isu Akuisisi Mayoritas Saham BCA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement