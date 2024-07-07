JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati telah menuai capaian pembangunan yang baik.
Menurutnya, APBN haruslah selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel, agar dapat efektif dalam memecahkan persoalan bangasa dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis.
Berdasarkan rangkuman tim Okezone, Minggu (7/7/2024), berikut fakta hasil APBN 10 Tahun Jokowi:
1. Pembangunan Jalan Tol
Pembangunan jalan tol sepanjang 1.938 km dan jalan nasional non-tol sepanjang 4.574 km merupakan salah satu capaian dari hasil APBN selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi.
“Dalam 10 tahun terakhir APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non-fisik, upaya meningkatkan infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM dan kesejahteraan masyarakat telah menunjukkan kemajuan yang signifikan,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat Paripurna DPR RI ke-20 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.