Tipe-Tipe Pelabuhan yang Ada di Indonesia

JAKARTA - Pelabuhan di Indonesia ternyata beragam. Ada pelabuhan sungai dan juga danau.

Pelabuhan merupakan sarana untuk melayani angkutan penyeberangan. Mulai dari angkutan sungai mempunyai peran yang strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia.

"Angkutan sungai dan danau memiliki peran strategis untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil di Indonesia sebagai penghubung untuk menopang kegiatan ekonomi,” ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Amirulloh.

Dikutip dari laman instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Senin (1/7/2024), menjelaskan bahwa pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai dan danau yang terletak di sungai dan danau.

Pelabuhan sungai dan danau sendiri mempunyai tiga tipe berdasarkan fungsi dari pelayanan.

Berikut tiga tipe pelabuhan sungai dan danau :

Tipe A

Pelabuhan sungai dan danau dengan Tipe A melayani angkutan penyeberangan lintas antar provinsi atau antar negara.