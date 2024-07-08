RPP Kebijakan Energi Nasional Segera Disahkan

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyatakan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Kebijakan Energi Nasional sudah selesai.

“Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai,” ujar Arifin di DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut. Kementerian ESDM lantas bersurat kepada Komisi VII pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya pada 25 Juni 2024, telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

BACA JUGA: Menteri ESDM Ungkap Penyebab BASF dan Eramet Hengkang dari Proyek Sonic Bay

“Dan kami melaporkan usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah,” tuturnya