HOME FINANCE HOT ISSUE

RPP Kebijakan Energi Nasional Segera Disahkan

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |17:56 WIB
RPP Kebijakan Energi Nasional Segera Disahkan
Menteri ESDM Arifin Tasrif soal RPP Kebijakan Energi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional menyatakan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Kebijakan Energi Nasional sudah selesai.

“Pengharmonisasian RPP Kebijakan Energi Nasional atau KEN telah selesai,” ujar Arifin di DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Dia menjelaskan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Nomor PPE.PP.03.03-1186 tanggal 4 Juni 2024 telah menyampaikan RPP KEN kepada Kementerian ESDM untuk diproses lebih lanjut. Kementerian ESDM lantas bersurat kepada Komisi VII pada 5 Juni 2024 sesuai dengan arahan Kementerian Sekretariat Negara.

Menurutnya pada 25 Juni 2024, telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua DEN terkait hasil pengharmonisasian.

“Dan kami melaporkan usulan penyampaian RPP KEN kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan sebelum ditetapkan oleh pemerintah,” tuturnya

