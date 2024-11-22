Ini Cara RI Wujudkan Ketahanan Energi dan Pangan

JAKARTA - Cara mewujudkan ketahanan energi dan pangan lewat pengembangan desa energi.

"Program ini diharapkan mampu menjadi kegiatan yang positif, dan menjadikan swasembada pangan rumah tangga dan dapat menjadi penggerak ekonomi desa," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso di Jakarta, Jumat (22/11/2024).

Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) poin 2 (Mengakhiri Kelaparan), poin 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Pertamina terus memperluas penggunaan energi bersih berbasis perdesaan melalui Program Desa Energi Berdikari (DEB).

Hingga saat ini sudah terdapat 125 Desa Energi Berdikari Pertamina yang didukung oleh masyarakat, maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Fadjar menambahkan, dalam menjalankan program DEB, Pertamina tidak hanya melakukan pemasangan infrastruktur energi bersih untuk membangun swasembada energi berbasis desa dengan masyarakat sebagai tulang punggungnya namun juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengelola energi bersih agar memberikan manfaat optimal bagi pengembangan ekonomi.