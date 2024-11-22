Retno Marsudi Diangkat Jadi Direksi Perusahaan Energi Singapura

JAKARTA - Mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi diangkat sebagai Direktur Non-Eksekutif Perusahaan Energi asal Singapura, Gurīn Energy. Pengangkatan ini efektif mulai 21 November 2024

Sebagai Direktur Non-Eksekutif Independen, Retno Marsudi akan memberikan arahan strategis kepada tim manajemen Gurīn Energy dan memberi kontribusi pada ketahanan dan efektivitas tata kelola perusahaan.

BACA JUGA: Kompaknya Sri Mulyani Pakai Kebaya Sama Bestie Retno Marsudi di DPR

Chairman Gurīn Energy Vimal Vallabh menjelaskan, pengangkatan Retno Marsudi menyusul kariernya yang dipandang cemerlang ketika di Kementerian Luar Negeri yang telah berlangsung selama empat dekade.

Di mana, Retno merintis jalan sebagai Menteri Luar Negeri wanita pertama di Indonesia dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Kami merasa terhormat untuk menyambut Yang Mulia Retno Marsudi ke dalam jajaran Direksi Gurīn Energy,” ujar Vimal Vallabh melalui keterangan pers, Jumat (22/11/2024).

Vimal Vallabh mencatat, Retno punya pengalaman yang luas. Wanita kelahiran Semarang, Jawa Tengah, itu juga punya pandangan strategis dan pengetahuan regional yang mendalam.

“Ini akan memungkinkan kami untuk melangkah lebih mantap dan lebih jauh dalam misi kami untuk mempercepat transisi energi di Asia, dan kami mengucapkan selamat bergabung kepada beliau,” paparnya.

Sebagai pejuang pembangunan berkelanjutan, Retno Marsudi telah menerima berbagai penghargaan bergengsi di dalam dan luar negeri atas upaya advokasinya.