Arsjad Rasjid Jadi Komisaris Utama XLSmart, Retno Marsudi Komisaris! Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Arsjad Rasjid menjadi Komisaris Utama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk, Retno Marsudi ditunjuk sebagai Komisaris Independen. XLSmart merupakan perusahaan hasil merger antara XL Axiata dengan PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom.

Hal ini merupakan hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Rapat menyetujui atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai akibat dari Penggabungan Usaha. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebelumnya berlaku efektif pada saat tanggal Efektif Penggabungan Usaha.

Selain itu Rapat juga menyetujui Pengangkatan anggota baru dan perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berlaku efektif pada saat tanggal Efektif Penggabungan Usaha sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun buku 2029.



Dengan hasil keputusan RUPSLB di atas, maka berikut ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



Dewan Komisaris XLSmart:

Presiden Komisaris​​: M Arsjad Rasyid PM

Komisaris​​​: Vivek Sood

Komisaris​​​: L Krisnan Cahya

Komisaris​​​: Nik Rizal Kamil

Komisaris​​​: Sean Quek

Komisaris​​​: David R Dean

Komisaris Independen​: Retno Lestari Priansari Marsudi

Komisaris Independen​: Robert Pakpahan

Komisaris Independen​: Willem Lucas Timmermans



Susunan Direksi XLSmart:

Presiden Direktur​​: Rajeev Sethi

Direktur​​​: Antony Susilo

Direktur​​​: David Arcelus Oses

Direktur​​​: Andrijanto Muljono

Direktur​​​: Feiruz Ikhwan

Direktur​​​: Shurish Subbramaniam

Direktur​​​: Yessie D Yosetya

Direktur​​​: Merza Fachys

Direktur​​​: Jeremiah Ratadhi