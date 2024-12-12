XL-Smartfren Merger Jadi XLSmart, Dirut: Rampung Semester I-2025

JAKARTA - Presiden Direktur PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) Merza Fachys menargetkan rencana penggabungan usaha atau merger dengan PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan rampung maksimal pada semester I-2025.

Nantinya, entitas FREN bersama PT Smart Telecom (ST) akan dilebur ke EXCL sebagai entitas yang bertahan, dengan nama baru PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk.

Merza menerangkan sampai saat ini proses merger masih dalam proses perizinan dari regulator baik pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga pernytaan efektif Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami harapkan bisa selesai sebelum semester pertama, sehingga XLSMART sudah harus bisa beroperasi dalam rentang pada first half 2025,” kata Merza di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Sebagai sifat dan hukum merger, maka seluruh neraca FREN dan ST baik aset, utang, hingga modal akan secara otomatis masuk dalam EXCL.