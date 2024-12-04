Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dian Siswarini Mundur dari Jabatan Presiden Direktur XL, Ada Apa?

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |16:30 WIB
Dian Siswarini Mundur dari Jabatan Presiden Direktur XL, Ada Apa?
Dian Siswarini Mundur dari Jabatan Presiden Direktur XL Axiata (Foto: EXCL)
A
A
A

JAKARTA - Dian Siswarini mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur PT XL Axiata Tbk (EXCL). Pengunduran diri ini akan diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan dalam waktu dekat.

Sekretaris Perusahaan XL Axiata Ranty Astari Rachman menjelaskan bahwa perseroan pada 3 Desember 2024 telah menerima surat pengunduran diri dari Dian Siswarini selaku Presiden Direktur EXCL.

"Adapun alasan pengunduran diri beliau adalah karena alasan pribadi," ujar Ranty sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (4/12/2024).

Ranty menjelaskan, pengunduran diri Dian Siswarini selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham terdekat yang akan digelar oleh perseroan sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Telusuri berita finance lainnya
