HOME FINANCE MARKET UPDATE

XL Axiata Raup Laba Rp1,33 Triliun pada Kuartal III-2024

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:10 WIB
XL Axiata Raup Laba Rp1,33 Triliun pada Kuartal III-2024
Kinerja XL Axiata (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) meraih laba bersih mencapai Rp1,33 trillun pada Kuartal III-2024.

Laba tersebut ditopang pendapatan XL Axiata yang tetap tumbuh 6% YoY menjadi Rp 25,37 triliun, EBITDA tumbuh 13% YoY menjadi Rp 13,3 triliun dan EBITDA Margin menjadi 52,4%.

Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan, sepanjang sembilan bulan terutama di kuartal ketiga 2024, situasi dan kondisi industri telekomunikasi nasional sangat menantang, di mana kompetisi berlangsung ketat, di tengah daya beli masyarakat yang terus melemah.

"Namun, kami tetap mampu meraih kinerja yang cukup baik, dengan tetap mampu mencetak tingkat profitabilitas yang tumbuh positif. Tantangan ke depan tentunya tidak akan lebih ringan, terutama kondisi ekonomi Indonesia yang masih akan terpengaruh oleh kondisi geopolitik dunia, serta tingkat daya beli masyarakat yang masih lemah. Kami akan terus bekerja keras untuk tetap menjaga pertumbuhan kinerja di periode yang akan datang, dan kami yakin akan mampu melakukannya,” ujarnya di Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Posisi keuangan XL Axiata sehat per akhir September 2024, utang kotor tercatat di angka Rp 12,7 triliun, dengan rasio gearing net debt to EBITDA (termasuk finance lease) sebesar 2,5x. Utang bersih tercatat sebesar Rp 10,9 triliun.

XL Axiata tidak memiliki utang berdenominasi USD. Sebesar 47% dari pinjaman yang ada saat ini memiliki suku bunga mengambang (floating) dan 53% memiliki suku bunga tetap. Free Cash Flow (FCF) berada pada tingkat yang sehat, dengan peningkatan sebesar 23%, menjadi Rp 7,6 triliun.

