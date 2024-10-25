Rencana Merger XL Axiata-Smartfren Masuki Tahap Akhir, Bakal Rampung 2024?

YOGYAKARTA – PT XL Axiata Tbk (EXCL) menyampaikan update terkait rencana merger dengan Smartfren, yang diharapkan akan segera dapat dirampungkan. Setelah menyelesaikan due diligent, proses merger XL Axiata-Smartfren kini perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

“Target penyelesaian (merger) memang akhir tahun ini, tapi closing dari merger ini sangat ditentukan dari dua institusi yang paling mempengaruhi Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi) dan OJK,” terang President Director dan CEO XL Axiata Dian Siswarini kepada media di Yogyakarta, Rabu (23/10/2024).

BACA JUGA: XL Axiata Caplok First Media

Dian mengatakan XL Axiata menyadari bahwa saat ini tengah terjadi transisi pemerintahan dan pergantian kabinet, termasuk pejabat-pejabat di Komdigi. Dia berharap menteri yang baru akan dapat memberikan persetujuan pada proses merger ini.

“Kita harapkan dari menteri yang baru juga bisa mensupport merger ini dan memberikan approval sesuai yang kita harapkan,” ujarnya.

Hak Karyawan