Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rencana Merger XL Axiata-Smartfren Masuki Tahap Akhir, Bakal Rampung 2024?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |11:30 WIB
Rencana Merger XL Axiata-Smartfren Masuki Tahap Akhir, Bakal Rampung 2024?
Rencana Merger XL Axiata-Smartfren Masuki Tahap Akhir, Bakal Rampung 2024? (Foto: Dika/Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA – PT XL Axiata Tbk (EXCL) menyampaikan update terkait rencana merger dengan Smartfren, yang diharapkan akan segera dapat dirampungkan. Setelah menyelesaikan due diligent, proses merger XL Axiata-Smartfren kini perlu mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

“Target penyelesaian (merger) memang akhir tahun ini, tapi closing dari merger ini sangat ditentukan dari dua institusi yang paling mempengaruhi Kementerian Kominfo (sekarang Komdigi) dan OJK,” terang President Director dan CEO XL Axiata Dian Siswarini kepada media di Yogyakarta, Rabu (23/10/2024).

Dian mengatakan XL Axiata menyadari bahwa saat ini tengah terjadi transisi pemerintahan dan pergantian kabinet, termasuk pejabat-pejabat di Komdigi. Dia berharap menteri yang baru akan dapat memberikan persetujuan pada proses merger ini.

“Kita harapkan dari menteri yang baru juga bisa mensupport merger ini dan memberikan approval sesuai yang kita harapkan,” ujarnya.

Hak Karyawan

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/320/3136656/pendapatan_xlsmart-DsxT_large.jpg
Pendapatan Rp8,6 Triliun, XLSmart Raup Laba Rp388 Miliar di Kuartal I-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/278/3131749/xlsmart-xgoj_large.jpg
XLSmart Jamin Tak Ada Gangguan Usai Merger XL Axiata dan Smartfren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125830/xl_axiata-xhJT_large.jpg
XL Axiata Bagikan Dividen Rp1,12 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/278/3125817/arsjad_rasjid-TRpF_large.jpg
Arsjad Rasjid Jadi Komisaris Utama XLSmart, Retno Marsudi Komisaris! Ini Susunan Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122515/xl-dPsG_large.jpg
CEO XL Axiata Dorong Percepatan Inklusi Digital Berbasis Gender
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/12/278/3094866/xl-smartfren-merger-jadi-xlsmart-dirut-rampung-semester-i-2025-igpmBf9NqI.jpg
XL-Smartfren Merger Jadi XLSmart, Dirut: Rampung Semester I-2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement