HOME FINANCE HOT ISSUE

XL Axiata dan Smartfren Resmi Merger, Nilainya Tembus Rp104 Triliun

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 11 Desember 2024 |11:58 WIB
XL Axiata dan Smartfren Resmi Merger, Nilainya Tembus Rp104 Triliun
XL Axiata dan Smartfren Merger (Foto: Okezone)
JAKARTA – PT XL Axiata Tbk (XL Axiata), PT Smartfren Telecom Tbk (Smartfren) dan PT Smart Telcom (SmartTel) melakukan merger dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari IDR 104 triliun (USD6,5 miliar).

Penggabungan ini akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart), sebuah kekuatan baru di sektor telekomunikasi hasil penggabungan kekuatan operator bereputasi di Indonesia untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia.

Pemain Lokal yang Lebih Kuat Merger ini menggabungkan dua entitas yang akan saling melengkapi dalam melayani pangsa pasar telekomunikasi Indonesia. XLSmart akan memiliki skala, kekuatan finansial, dan keahlian yang mampu mendorong investasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi bagi pelanggan, sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.

Vivek Sood, Group Chief Executive Officer, Axiata Group, menyatakan pihaknya sangat yakin bahwa konsolidasi industri ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurai permasalahan kesenjangan digital dalam menciptakan masa depan yang inklusif bagi seluruh komunitas maupun bisnis agar dapat berkembang.

Merger ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh. Merger ini akan memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan 1 Seluruh data keuangan berdasarkan LTM September 2024 (Laporan Tahunan 2023) Asumsi Kurs USD 1/IDR 16,000.

