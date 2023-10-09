Advertisement
Tingkatkan Ekonomi, XL Axiata Bangun Infrastuktur di Seluruh Tanah Air

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 09 Oktober 2023 |16:32 WIB
Presdir XL Axiata Dian Siswarini Jelaskan soal Bangun Infrastuktur
JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mendukung pembangunan ekonomi Indonesia agar lebih maju. Seperti terus membangun infrastruktur di berbagai wilayah Tanah Air.

"Perusahaan tetap mendukung pembangunan dan masyarakat di Indonesia maju dan lebih tinggi," ujar Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini kepada media saat peringatan HUT ke-27 XL Axiata di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Dia menjelaskan, dari tahun ke tahun perusahaan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur sampai ke pelosok daerah dengan tujuan agar masyarakat di pedalaman makin melek literasi digital serta mampu menggunakan internet untuk berbagai kebutuhan yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian setempat.

Pada usia yang ke-27 perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi mengalami berbagai dinamika yang luar biasa dengan ketatnya persaingan antarperusahaan sejenis hingga saat adanya pandemi Covid-19 yang membuat perusahaan sempat terpuruk.

"Akan tetapi tantangan dan dinamika dapat perusahaan lalui dengan baik yang tentunya dengan adanya dukungan berbagai regulasi pemerintah sehingga menciptakan iklim persaingan yang sehat," katanya.

