Permudah Pembayaran Premi Asuransi, BRI Jalin Kerja Sama dengan Manulife Indonesia

Jakarta – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Manulife Indonesia), terus berupaya memperkuat layanan digitalisasi perbankan, khususnya pada layanan proses bisnis nasabah individu di Indonesia.

Kolaborasi ini akan memudahkan nasabah Manulife Indonesia dalam membayar premi asuransi mereka melalui registrasi autodebet secara online melalui otomasi sistem BRI di BRIAPI Autodebet.

Kerja sama tersebut ditegaskan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) tentang 'Pemanfaatan Jasa Layanan Perbankan’ antara Director of Wholesale and Institutional Business BRI Agus Noorsanto dengan Direktur & Chief Financial Officer Manulife Indonesia Meylindawati di Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Tak hanya mempermudah pembayaran premi, kolaborasi keduanya memberikan manfaat bagi nasabah Manulife Indonesia dengan akses ke jaringan kantor cabang BRI yang luas, termasuk di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia. Kolaborasi ini juga akan memberikan manfaat bagi nasabah BRI dan Manulife Indonesia melalui proses otomatisasi yang lebih cepat dan efisien dalam mengumpulkan premi.

Director of Wholesale and Institutional Business BRI Agus Noorsanto mengungkapkan bahwa sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, BRI senantiasa untuk melakukan kustomisasi produk dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

“Kerja sama dengan Manulife Indonesia merupakan salah satu wujud komitmen BRI untuk mendukung digitalisasi proses bisnis nasabah,” ujarnya.