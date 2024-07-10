Apakah Bisa Mengajukan Pinjol di Malam Hari?

JAKARTA - Apakah bisa mengajukan pinjol di malam hari? Pertanyaan ini sering ditanyakan oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman uang dengan cepat.

Kebutuhan masyarakat sehari-hari dapat dikatakan tidak tentu dan beberapa kali mereka butuh dana mendesak bahkan hingga tengah malam. Jika hal tersebut terjadi maka pinjol terkadang menjadi solusi favorit masyarakat untuk mendapatkan uang dengan cepat.

Namun, apakah bisa mengajukan pinjol di malam hari? Mengingat jam operasional kerja berakhir pada pukul 5 sore.

Jawabannya adalah ya, masyarakat bisa mengajukan pinjol di malam hari. Umumnya, pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki layanan 24/7, termasuk layanan pencairan dana. Apalagi aplikasi pinjol juga menawarkan kemudahan pencairan dana.

Sebagai informasi, pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset.