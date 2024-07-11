Kumpulkan Uang Pajak Sulit, Jokowi: Malah Dibeli Produk Impor

JAKARTA - Presiden Jokowi mengeluhkan kesulitan dalam mengumpulkan pendapatan negara, termasuk dari pajak dan dividen. Jokowi menyoroti angka penggunaan produk lokal masih terbilang kecil.

"Hati-hati kita mengumpulkan uang dari penerimaan negara itu sangat sulit sekali, baik itu yang namanya pajak, PNBP, yang namanya royalti, yang namanya dividen," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Pembukaan Rakernas XVI, Rabu (10/7/2024).

Jokowi menyampaikan bahwa Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani telah berusaha keras untuk mengumpulkan setiap Rupiah untuk penerimaan negara, namun setelah ditransfer ke daerah, uang tersebut malah digunakan untuk membeli produk impor.

"Itu serupiah-serupiah semuanya dikumpulin oleh Menteri Keuangan. Terkumpul, menjadi penerimaan negara. Lalu ditransfer ke daerah, dibelikan impor. Yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri. Saya ingatkan," jelasnya.