HOME FINANCE HOT ISSUE

Setoran Pajak Turun 7%, Menko Luhut: Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya NPWP

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |10:17 WIB
Setoran Pajak Turun 7%, Menko Luhut: Banyak Perusahaan Sawit Tak Punya NPWP
Luhut ungkap penyebab setoran pajak turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap salah satu penyebab turunnya penerimaan pajak pada semester I 2024. Hal itu dikarenakan menurunnya setoran pajak para korporasi.

Luhut mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan sawit yang bahkan belum memiliki NPWP. Sehingga dapat dipastikan juga absen membayar pajak, utamanya PPh Badan.

"Masa ada sekian banyak perusahaan misal di sawit NPWP saja tidak punya, kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dikutip dari unggahan instagram pribadinya, Rabu (10/7/2024).

Hal itu juga, yang menurutnya saat ini pemerintah sedang kebut sistem digitalisasi. Hal itu diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, utamanya dalam strategi pengumpulan perpajakan.

"Ini yang mau kita bereskan, makanya GovTech itu menjadi isu pemerintah, saya pikir pikir kita tidak bisa bergantung terhadap harga komoditas saja, efisiensi itu menjadi sangat penting, berbasis elektronik," sambungnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan penerimaan negara sepanjang semester I 2024 sebesar Rp1.320 triliun, angka ini terkontraksi 6,2% secara tahunan.

Halaman:
1 2
