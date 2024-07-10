Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tompi Dipanggil Petugas Pajak Gegara Konten Atta Rumah Rp150 Miliar, DJP Buka Suara

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 10 Juli 2024 |07:17 WIB
Tompi Dipanggil Petugas Pajak <i>Gegara</i> Konten Atta Rumah Rp150 Miliar, DJP Buka Suara
Tompi dipanggil petugas pajak karena konten harga rumah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Penyanyi Tompi mengaku dipanggil petugas pajak lantaran konten rumah Rp150 miliar yang dibuat Atta Halilintar. Dokter bedah plastik ini mengatakan dirinya dipanggil oleh petugas pajak imbas konten 'Grebek Rumah' bersama Atta Hililintar.

Terkait hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti mengungkapkan, wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif maka memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sebagai salah satu bentuk kontribusi aktif kepada negara.

"Sesuai pasal 34 UU KUP, informasi yang Saudara tanyakan merupakan rahasia jabatan sehingga kami tidak bisa memberikan informasi terkait hal tersebut," jelas Dwi, Rabu (10/7/2024).

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam sebuah acara, Tompi mengaku dirinya mengaku geram dengan tim Atta lantaran menyebutkan jika kediaman Tompi memiliki harga hingga ratusan miliar. Padahal Tompi mengaku, dirinya tidak pernah menyebutkan harga rumah nya tersebut.

Bahkan Tompi tak segan menyebut apa yang dilakukan tim Atta Halilintar merupakan sebuah pembodohan.

"Ini adalah salah satu bentuk kebodohan yang diciptakan konten kreator. Jadi mereka nulis itu, saya marah banget sama timnya Atta, karena dia nulis di YouTube Channel mereka rumah seharga Rp150 miliar malah, bukan Rp100 miliar," ujar Tompi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176770/penerbangan-s56h_large.jpg
Industri Penerbangan Akui Banyak Investor Global Kabur Imbas Pungutan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176762/djp_kejar_pengemplang_pajak-piDV_large.jpg
Bos DJP Targetkan Rp20 Triliun dari 200 Pengemplang Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175354/menkeu_purbaya-OEyx_large.jpg
Purbaya: Baru Rp7 Triliun dari Pengemplang Pajak Kelas Kakap yang Masuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171747/realisasi_penerimaan_pajak-byrq_large.jpg
Realisasi Penerimaan Pajak Rp1.135,4 Triliun hingga Agustus 2025, Anjlok 3,8 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170329/airlangga-YGr6_large.jpg
Kapan Subsidi Gaji Pekerja di Bawah Rp10 Juta Akan Cair?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/320/3170113/airlangga-htOB_large.png
Gaji Pekerja Hotel-Kafe Bebas Pajak hingga 2026, Bisa Dapat Bonus Rp400.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement