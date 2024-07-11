Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Minta Pak Bas Perbaiki Jalan Rusak di Lampung

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |14:27 WIB
Jokowi Minta Pak Bas Perbaiki Jalan Rusak di Lampung
Presiden Jokowi soal Jalan Rusak di Lampung (Foto: Setkab)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono untuk menangani infrastruktur jalan rusak di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Hal ini untuk memperlancar angkutan arus barang dan jasa dari dan ke kabupaten tersebut.

"Oh ngecek jalan tadi, banyak rusak dan berlubang-lubang, saya langsung minta Pak Menteri PUPR agar segera memperbaikinya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah," kata Presiden Jokowi saat melakukan konferensi pers, setelah memberikan bantuan pompa air untuk petani di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selata dikutip Antara, Kamis (11/7/2024).

Jokowi menyempatkan turun langsung ke jalan di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, untuk memastikan kondisi jalan tersebut benar-benar rusak dan butuh perbaikan.

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja di Provinsi Lampung didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan.

