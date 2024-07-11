Mengapa Pinjol Tak Bakal Bangkrut Meski Banyak yang Galbay? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Mengapa pinjol tak bakal bangkrut meski banyak yang galbay? Ini penyebabnya yang jarang orang ketahui. Sebab, banyak kasus mengenai nasabah yang tidak bisa membayar pinjamannya.

Tentunya beberapa nasabah yang gagal bayar melunasi utangnya bisa merugikan perusahan pinjaman online (pinjol). Namun, itu tidak membuat pinjol bangkrut.

Lantas mengapa pinjol tak bakal bangkrut meski banyak yang galbay? Ternyata ketika sebuah aplikasi pinjol ini mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah.

" Jadi ada nasabah yang membayar utangnya secara lunas beserta bunga pinjamannya yang gede. Jadi bunga yang gede itu bisa menutup nasabah yang gagal bayar," ujar akun Fintech Hendra pada media sosial Tiktok.

Kata dia, nasabah yang gagal bayar sebenarnya sudah diganti oleh asuransi. Kebanyakan pinjol resmi menggunakan asuransi dalam menangani nasabah yang gagal bayar.

" Jadi kebanyakan pinjol resmi menggunakan asuransi untuk menyelesaikan nasabah yang gagal bayar," bebernya.