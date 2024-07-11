Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Mengapa Pinjol Tak Bakal Bangkrut Meski Banyak yang Galbay? Ini Penyebabnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |08:48 WIB
Mengapa Pinjol Tak Bakal Bangkrut Meski Banyak yang Galbay? Ini Penyebabnya
Ilustrasi pinjol tak bakal bangkrut( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mengapa pinjol tak bakal bangkrut meski banyak yang galbay? Ini penyebabnya yang jarang orang ketahui. Sebab, banyak kasus mengenai nasabah yang tidak bisa membayar pinjamannya.

Tentunya beberapa nasabah yang gagal bayar melunasi utangnya bisa merugikan perusahan pinjaman online (pinjol). Namun, itu tidak membuat pinjol bangkrut.

Lantas mengapa pinjol tak bakal bangkrut meski banyak yang galbay? Ternyata ketika sebuah aplikasi pinjol ini mendapatkan keuntungan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah.

" Jadi ada nasabah yang membayar utangnya secara lunas beserta bunga pinjamannya yang gede. Jadi bunga yang gede itu bisa menutup nasabah yang gagal bayar," ujar akun Fintech Hendra pada media sosial Tiktok.

Kata dia, nasabah yang gagal bayar sebenarnya sudah diganti oleh asuransi. Kebanyakan pinjol resmi menggunakan asuransi dalam menangani nasabah yang gagal bayar.

" Jadi kebanyakan pinjol resmi menggunakan asuransi untuk menyelesaikan nasabah yang gagal bayar," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176440//kepemilikan_asing_di_pinjol-tXg2_large.jpg
OJK: Kepemilikan Asing di Pinjol Maksimal 85 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140//pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165819//afpi-0rzF_large.jpg
Dituduh Kartel Pinjol, Ini Tanggapan Pengusaha Fintech
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162821//afpi_bantah_jadi_kartel_bunga_pinjol-QIPq_large.png
AFPI Bantah Jadi Kartel: Bunga Pinjol Lindungi Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192//pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement