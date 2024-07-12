IHSG Hari Ini Bergerak di Rentang 7.202-7.336

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat terbatas pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.202 - 7.336.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola gerak IHSG masih menunjukkan potensi kenaikan terbatas, selama IHSG belum mampu ditutup diatas resisten level terdekat maka IHSG masih akan cenderung bergerak sideways hingga beberapa waktu mendatang.

"Peluang kenaikan dalam jangka panjang masih terbuka mengingat minat investor yang tercermin dari mulai mengalirnya capital inflow ke dalam pasar modal sepanjang bulan Juli,” tulis William dalam risetnya, Jumat (12/7/2024).

Menurut William, di sisi lain perkembangan kinerja emiten yang didorong oleh perbaikan perekonomian tercermin dari rilis data perekonomian yang stabil dapat turut mendongkrak kenaikan IHSG.

Sebelumnya, IHSG ditutup di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup menguat 13,37 poin atau 0,18 persen ke level 7.300,41.