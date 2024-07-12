Bayar Tol Tanpa Berhenti Bakal Diuji Coba di 9 Tol

JAKARTA - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyatakan uji coba tol nir sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akan kembali dilaksanakan pada 9 ruas tol di Indonesia.

Penambahan ruas uji coba itu menyusul terbentuknya Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang terdiri dari PT Roatex Indonesia Toll System (RITS), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Hutama Karya (Persero).

Endra mengatakan, penambahan ruas yang akan diujicobakan menggunakan MLFF nantinya 2 ruas di Pulau Sumatera, 6 ruas di Pulau Jawa, dan 1 ruas di Pulau Dewata Bali. Meski demikian belum ada tanggalan pasti uji coba tersebut akan dilakukan.

"Ada 9 ruas di uji coba, masih kita pelajari juga. Trans Sumatera setau saya ada 2 ruas, Jawa, dan Bali," ujar Endra saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut, Endra menjelaskan pemilihan ruas tol yang akan diujicobakan ini menimbang aspek kesiapan dari operator jalan tol sendiri. Adapun terkait penerapan sistem jalan tol nir sentuh ini masih dalam pembahasan dengan Bank Indonesia untuk sistem pembayaran baru ini.