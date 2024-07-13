BRI Salurkan KUR Senilai Rp76,4 Triliun untuk 1,5 Juta Pelaku UMKM hingga Mei 2024

BRI salurkan KUR senilai Rp76,4 triliun untuk 1,5 juta pelaku UMKM hingga Mei 2024. (Foto: dok BRI)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus mengakselerasi penyaluran kredit kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Sepanjang Januari hingga Mei 2024, tercatat BRI berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp76,4 triliun kepada 1,5 juta debitur.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan nilai tersebut setara dengan 46,33 persen dari total kuota penyaluran KUR BRI untuk tahun 2024 yakni sebesar Rp165 triliun.

“Sejalan dengan penyaluran KUR yang terus tumbuh, BRI mampu menjaga kualitas kredit KUR yang disalurkan. Hal tersebut tercermin dari NPL KUR BRI yang terjaga di kisaran 2 persen,” ujarnya.

Supari mengungkapkan Perseroan telah memiliki strategi untuk menjaga NPL KUR BRI. "Upaya BRI di antaranya melalui penyaluran kredit secara selective growth, mendorong peningkatan recovery rate, serta melakukan monitoring pinjaman secara ketat, baik online maupun offline," ucap Supari.