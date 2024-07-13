IHSG Sepekan Melesat 1,02% ke Level 7.327

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat data perdagangan saham periode 8 sampai dengan 12 Juli 2024 mayoritas ditutup pada zona positif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 1,02% dan kenaikan tertinggi pekan ini terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di penutupan pekan ini mengalami kenaikan, yaitu sebesar 1,02% menjadi berada pada level 7.327,590 dari level 7.253,372 pada penutupan pekan yang lalu," tulis Sekretaris Perusahaan BEI Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).

Adapun rata-rata frekuensi transaksi selama sepekan yang mengalami peningkatan sebesar 15,29% menjadi 1,09 juta kali transaksi dari 947 ribu kali transaksi pada pekan lalu.

Rata-rata volume transaksi harian selama sepekan turut mengalami peningkatan sebesar 11,97% menjadi 17,41 miliar lembar saham dari 15,55 miliar lembar saham pada pekan lalu.

Kapitalisasi pasar bursa selama sepekan mengalami peningkatan sebesar 0,37% menjadi Rp12.478 triliun dari Rp12.431 triliun pada sepekan yang lalu.

Rata-rata nilai transaksi harian mengalami perubahan sebesar 1,78% menjadi Rp10,46 triliun dari Rp10,65 triliun pada penutupan pekan yang lalu.

Pergerakan investor asing pada Jumat (12/7) mencatatkan nilai beli bersih sebesar 1,24 triliun dan sepanjang tahun 2024 investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar 3,53 triliun.