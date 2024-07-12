Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke 7.327, Transaksi Rp11,9 Triliun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |16:30 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke 7.327, Transaksi Rp11,9 Triliun
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 27,17 poin atau 0,37 persen dan menyentuh level 7.327 pada sesi terakhir perdagangan, Jumat (12/7/2024).

Pada penutupan perdagangan, terdapat 329 saham menguat, 230 saham melemah dan 239 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,9 triliun dari 15,5 miliar saham yang diperdagangkan dan ditransaksikan sebanyak 1 juta kali.

Indeks LQ45 menguat 0,55 persen ke 920,383, indeks JII tumbuh 0,32 persen ke 513,962, indeks IDX30 menguat 0,56 persen ke 458,398 dan indeks MNC36 menguat 0,6 persen ke 345,461.

Untuk indeks sektoral yang menguat ada sektor industri 0,72 persen, konsumer non siklikal 0,2 persen, kesehatan 0,27 persen, finansial 0,97 persen, properti 3,19 persen, infrastruktur 1,09 persen, transportasi 0,82 persen.

Sedangkan sektor yang melemah ada energi 0,53 persen, barang baku 0,18 persen, konsumer siklikal 0,36 persen, teknologi 0,54 persen.

