JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat selama sepekan terdapat 5 pencatatan saham, 18 obligasi, 4 sukuk, 1 waran, dan 1 SPE-GRK.
Mengawali pekan ini pada Senin, perdagangan BEI dibuka dalam rangka pencatatan perdana saham PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) di Papan Utama, PT Indo American Seafoods Tbk (ISEA) di Papan Pengembangan, dan PT Intra GolfLink Resorts Tbk (GOLF) di Papan Utama.
BLES merupakan perusahaan tercatat ke-28 di BEI pada tahun 2024 dan bergerak pada sektor Barang Baku dengan subindustri Material Konstruksi. BLES merupakan perusahaan manufaktur bata ringan AAC dengan merek BLESSCON dan SUPERIORE BLOCK.
Selanjutnya, ISEA sebagai perusahaan ke-29 yang tercatat di BEI pada tahun 2024 bergerak pada sektor Barang Konsumen Primer dengan subindustri Ikan, Daging & Produk Unggas. ISEA merupakan salah satu produsen dan eksportir produk olahan udang terintegrasi di Indonesia dengan brand Soematra-ku. Selain saham, ISEA juga mencatatkan Warrant I dengan kode ISEA-W.
Kemudian, GOLF yang merupakan perusahaan tercatat ke-30 di BEI pada tahun 2024 bergerak pada sektor Barang Konsumen Non-Primer dengan subindustri Fasilitas Rekreasi & Olah Raga. GOLF merupakan perusahaan yang bergerak di industri hospitality dalam bentuk pemilikan sekaligus pengelolaan lapangan golf di Indonesia dan sejak tahun 2022 berekspansi serta bertransformasi menjadi perusahaan properti terpadu dengan aset properti berkualitas tinggi.
Pada hari yang sama, terdapat pencatatan 14 Obligasi dan 3 Sukuk di BEI yakni:
Obligasi Berkelanjutan V Bank BTPN Tahap I Tahun 2024 oleh PT Bank BTPN Tbk
Obligasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank Panin Tahap I Tahun 2024 oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk
Obligasi III Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2024 oleh PT Bussan Auto Finance
Obligasi Berkelanjutan IV Maybank Finance Tahap I Tahun 2024 oleh PT Maybank Indonesia Finance
Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024 oleh PT Hino Finance Indonesia
Obligasi Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024 oleh PT Pegadaian
Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 oleh PT Pegadaian
Obligasi Berkelanjutan III Jasa Marga Tahap I Tahun 2024 oleh PT Jasa Marga Tbk
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV Bank BJB Tahap I Tahun oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
Obligasi Berkelanjutan II Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2024 oleh PT Angkasa Pura I
Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024 oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 oleh PT Wahana Inti Selaras
Obligasi Berkelanjutan III Mayora Indah Tahap I Tahun 2024 oleh PT Mayora Indah Tbk
Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024 oleh PT Pegadaian
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024 oleh PT Pegadaian
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Sarana Multi Infrastruktur Tahap I Tahun 2024 oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).