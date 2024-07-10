Dorong Usaha Ekonomi Kreatif Melantai di Bursa, Kemenparekraf Gandeng BEI dan OJK

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) berkolaborasi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan Bincang Pasar Modal.

Hal ini sebagai rangkaian program KreatIPO untuk mendorong dan mengakselerasi pelaku usaha khususnya di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam mendapatkan pendanaan melalui pasar modal dengan skema Initial Public Offering (IPO).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Kantor OJK Solo ini dihadiri oleh 60 pelaku usaha pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Solo dan sekitarnya.

Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf Anggara Hayun Anujuprana menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Solo yang turut bersinergi atas pelaksaan kegiatan hari ini. Dia menambahakan Kemenparkraf memiliki sebuah program berjenjang untuk mendorong Usaha Parekraf menuju IPO yang bernama KreatIPO.

Di mana terdiri dari Bincang Pasar Modal yaitu Literasi terkait pasar modal pada kegiatan; Coaching Clinic KreatIPO yaitu kegiatan one on one meeting dengan profesi penunjang dalam rangka identifikasi kesiapan IPO dan Demoday untuk mempertemukan perusahaan dengan profesi penunjang yang akan membantu penyiapan IPO.