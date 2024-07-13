Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Isi Aplikasi Debt Collector yang Bisa Lihat Data Pemilik dan Info Mobil dan Motor

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |10:23 WIB
Ternyata Ini Isi Aplikasi Debt Collector yang Bisa Lihat Data Pemilik dan Info Mobil dan Motor
Ilustrasi aplikasi data pibadi yang dicek debt collector (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini isi aplikasi debt collector yang bisa lihat data pemilik dan info mobil dan motor. Tentunya dalam menggunakan aplikasi pengecekan bisa merugikan Anda sebagai nasabah.

Namun terkadang, informasi Anda dapat dibocorkan atau dikumpulkan melalui cara yang tidak Anda sadari. Salah satunya menggunakan aplikasi yang sudah memiliki teknolgi canggih dalam mengakses data pribadi Anda.

Ternyata ini isi aplikasi debt collector yang bisa lihat data pemilik dan info mobil dan motor perlu diperhatikan oleh nasabah. Sebab, sebagian besar dari kita menyadari jebakan tersebut dan mengambil langkah untuk mencegah eksploitasi apa pun.

Salah satunya, Apple yang memiliki sistem mendapatkan data pribadi Anda. Apple mewajibkan semua aplikasi di App Store-nya untuk mendapatkan izin Anda untuk berbagi data di seluruh aplikasi. Jika aplikasi gagal melakukannya, aplikasi akan dikeluarkan dari App Store.

Dengan mempertimbangkan kebijakan privasi Apple yang diperbarui, iCloud melakukan penggalian untuk menentukan bagaimana berbagai aplikasi menggunakan data Anda dan ke mana informasi tersebut disimpan. Meskipun Anda dapat mencabut akses suatu aplikasi, sering kali semua fungsi perangkat yang diminta harus berfungsi.

Selain itu, ternyata ini ini isi aplikasi debt collector yang bisa lihat data pemilik dan info mobil dan motor yakni Youtube. Memliki video di Youtube atau vlog bisa menampilkan data pribadi Anda.

Tentunya itu bisa dijadikan pegangan bagi debt collector untuk menagih utang Anda atau bisa mengambil beberapa barang. Untuk itu, menyimpan data pribadi perlu dilakukan hati.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/16/3177753//ilustrasi-ZcTR_large.jpg
Meta Beri Orangtua Kontrol Lebih Besar pada Penggunaan AI Remaja di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/16/3177159//ilustrasi-Eujh_large.jpg
Apa Arti Server 503 YouTube Error yang Muncul Hari Ini di Sejumlah Negara?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/16/3176786//ilustrasi-HFS9_large.jpg
Meta Perketat Perlindungan Remaja dengan Filter PG-13 di Instagram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/298/3175934//jesica_wongso-vZX0_large.jpg
Ulang Tahun, Jessica Wongso Rayakan dengan Cartoon Cake dan Sushi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/16/3174201//ilustrasi-L5bA_large.jpg
Cara Reset Algoritma Instagram Agar Lebih Sesuai dengan Minat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/612/3173515//pratama-0jUd_large.jpg
Instagram Pratama Arhan Diserbu Usai Resmi Cerai, Netizen: Duda Premium
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement