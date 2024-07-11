JAKARTA - Begini cara menghadapi debt collector palsu. Semakin berkembang zaman, semakin berkembang pula modus kejahatan yang beredar di masyarakat. Salah satunya modus kejahatan dengan berpura-pura menjadi debt collector.
Debt collector yang berpura-pura seringkali mengambil kendaraan target secara paksa dengan alasan pemilik yang menunda pembayaran kredit.
Namun jika bertemu dengan modus debt collector palsu, cukup tenang dan lakukan hal-hal berikut ini :
1. Memastikan identitas
Jika dihubungi oleh seorang debt collector pastikan untuk selalu meminta bukti identitas mereka secara jelas. Kemudian pastikan kewenangan penagihan utang dengan menghubungi langsung perusahaan pinjaman yang bersangkutan.