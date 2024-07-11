Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Menghadapi Debt Collector Palsu

Farida Syifa Anandita , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |21:02 WIB
Begini Cara Menghadapi Debt Collector Palsu
Cara Menghadapi Debt Collector (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Begini cara menghadapi debt collector palsu. Semakin berkembang zaman, semakin berkembang pula modus kejahatan yang beredar di masyarakat. Salah satunya modus kejahatan dengan berpura-pura menjadi debt collector.

Debt collector yang berpura-pura seringkali mengambil kendaraan target secara paksa dengan alasan pemilik yang menunda pembayaran kredit.

Namun jika bertemu dengan modus debt collector palsu, cukup tenang dan lakukan hal-hal berikut ini :

1. Memastikan identitas

Jika dihubungi oleh seorang debt collector pastikan untuk selalu meminta bukti identitas mereka secara jelas. Kemudian pastikan kewenangan penagihan utang dengan menghubungi langsung perusahaan pinjaman yang bersangkutan.

