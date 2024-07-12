Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Ciri-Ciri Debt Collector Mata Elang Palsu yang Berkeliaran di Jalanan

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |22:15 WIB
5 Ciri-Ciri Debt Collector Mata Elang Palsu yang Berkeliaran di Jalanan
Debt Collector Mata Elang Palsu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - 5 ciri-ciri debt collector mata elang palsu yang berkeliaran di jalan. Hal ini perlu diketahui oleh para nasabah yang memiliki utang.

Debt Collector atau penagih utang biasanya akan menagih jika nasabah atau peminjam tidak melakukan kewajibannya yaitu membayar utang secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan.

Namun, kerap kali terjadi modus debt collector palsu yang menagih utang kepada nasabah terjadi. Lalu, bagaimana ciri-ciri debt collector palsu?

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 ciri-ciri debt collector mata elang palsu yang berkeliaran di jalan, secara umum debt collector palsu akan memiliki beberapa ciri-ciri berikut yang dirangkum Okezone, Jumat (12/7/2024):

1. Tidak Memiliki Surat Tugas

Biasanya debt collector memiliki surat tugas sebagai bukti bahwa mereka memang ditugaskan untuk melakukan penagihan utang kepada nasabah tersebut. Namun, surat tugas ini juga kerap kali di palsukan, tetapi hal tersebut biasanya juga memiliki kejanggalan dalam surat tugasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement