Ternyata Aplikasi Ini yang Dipakai Mata Elang saat Incar Motor dan Mobil Kreditan

JAKARTA - Ternyata aplikasi ini yang dipakai oleh mata elang saat incar motor dan mobil kreditan. Pasalnya, mata elang adalah sebutan untuk penagih utang bagi yang kredit motor.

Saat menjalankan tugasnya, mata elang biasanya akan sambil memainkan ponselnya. Salah satunya terpasang aplikasi yang berguna untuk membantu pekerjaannya.

Ternyata aplikasi ini yang dipakai oleh mata elang saat incar motor dan mobil kreditanbernama Supermatel. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berisikan data dari semua kendaraan yang menunggak angsuran hingga kredit macet mulai dari nama pemilik, jenis motor, nomor rangka, hingga nama dealer dan leasing tempatnya melakukan kredit.

Supermatel memiliki fitur yang dapat mengupdate data otomatis. Dengan begitu, seluruh data akan terus diperbarui seiring waktu sehingga mata elang akan dapat terus memantau kendaraan yang menunggak angsuran.

Namun perlu diketahui, Supermatel tidak bisa digunakan begitu saja. Para mata elang atau debt collector yang ingin menggunakan aplikasi ini perlu mendaftar akun dan log in untuk bisa menggunakannya. Selain itu, aplikasi ini juga hanya bisa dipakai pada ponsel dengan sistem operasi Android saja.