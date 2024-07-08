Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Aplikasi Penghasil Uang yang Viral 2024

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |12:53 WIB
5 Aplikasi Penghasil Uang yang Viral 2024
Ilustrasi aplikasi penghasil uang ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 5 penghasil uang yang viral di tahun 2024 . Beberapa aplikasi-aplikasi yang akan disebutkan di bawah ini menjadi viral di media sosial karena terbukti membayar penggunanya.

Apabila berhasil, maka aplikasi penghasil uang ini akan memberikan uang secara langsung maupun dengan sistem poin yang dapat ditukar menjadi saldo e-wallet.

Berikut adalah 5 penghasil uang yang viral di tahun 2024.

1. Fizzo Novel

Aplikasi penghasil uang pertama yang viral di 2024 karena terbukti membayar adalah Fizzo Novel. Seperti namanya, Fizzo merupakan aplikasi baca novel yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan sejumlah uang hanya dengan membaca.

Selain itu, di Fizzo Novel pengguna juga dapat menyelesaikan sejumlah misi untuk mendapat uang. Untuk lebih mempercepat, maka pengguna dapat mengundang orang lain untuk ikut mengunduh aplikasi ini dengan menggunakan kode referral.

2. Snack Video

Berikutnya ada aplikasi sosial media berbasis video, yakni Snack Video. Sama halnya seperti Tiktok, aplikasi ini memungkinkan setiap orang untuk mengunduh dan menonton video.

Namun di aplikasi ini, pengguna akan mendapatkan poin setiap kali menonton video. Koin-koin inilah yang nantinya dapat ditukar menjadi uang yang di redeem ke e-wallet.

