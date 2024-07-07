5 Aplikasi Penghasil Uang Asli Terbukti Membayar Langsung ke DANA Tanpa Iklan

JAKARTA - 5 aplikasi penghasil uang asli terbukti membayar langsung ke DANA tanpa iklan. Beberapa aplikasi ini dapat masyarakat manfaatkan untuk mendapatkan uang tambahan.

Pada era teknologi yang sudah sangat berkembang ini, masyarakat sudah bisa mendapatkan uang dari aplikasi. Pengguna hanya perlu bermodalkan handphone dan internet untuk mendapatkan uang tambahan.

Berikut daftar 5 aplikasi penghasil uang asli terbukti membayar langsung ke DANA tanpa iklan :

1. Snack Video

Pada aplikasi Snack Video, para pengguna hanya perlu membuat dan menonton video dari aplikasi Snack Video. Hasil dari membuat dan menonton video tersebut adalah pengguna akan mendapatkan koin yang kemudian harus dikumpulkan. Koin yang dikumpulkan tersebut dapat pengguna cairkan menjadi uang tunai atau pulsa dengan melalui GoPay, OVO, DANA, LinkAja, atau Pulsa.

2. TikTok

Para pengguna aplikasi TikTok dapat menghasilkan uang dari endorsement hingga berjualan. Pada aplikasi TikTok para pengguna juga dapat mengumpulkan poin yang dapat ditukarkan menjadi uang dengan mengundang teman atau orang lain untuk mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi TikTok dan menonton video. Para pengguna dapat menarik reward tersebut melalui DANA, OVO, atau Pulsa.

BACA JUGA: Ini Dia Cara Sadap WhatsApp Hanya dengan Nomor HP Tanpa Unduh Aplikasi

3. Baca Plus

Aplikasi Baca Plus digunakan untuk membaca novel. Namun aplikasi ini juga bisa menghasilkan uang. Pengguna bisa mendapatkan saldo DANA gratis dengan cara membaca semua artikel yang ada di dalam aplikasi tersebut, menonton iklan, mengundang teman dan sebagainya.