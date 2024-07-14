IHSG Diprediksi Melemah pada Awal Perdagangan Besok

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengalami koreksi pada awal perdagangan pekan depan. Di mana sebelumnya, IHSG berakhir menguat 0,37% di 7.328.

Secara teknikal melalui indikator MACD, indeks komposit memembentuk penyempitan negative slope, serta disebut telah berada dalam kondisi overbought pada indikator Stochastic RSI.

“Sehingga IHSG rawan terkoreksi di Senin (15/7),” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Minggu (14/7/2024).

Adapun level support yang perlu diwaspadai berada di area 7.300, dengan resistance terdekat di 7.400.

Pelaku pasar siap menyambut pengumuman suku bunga Bank Indonesia. Phintraco memprediksi BI masih akan menahan bunga acuan.