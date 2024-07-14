Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Diprediksi Melemah pada Awal Perdagangan Besok

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |09:59 WIB
IHSG Diprediksi Melemah pada Awal Perdagangan Besok
IHSG Diprediksi Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi mengalami koreksi pada awal perdagangan pekan depan. Di mana sebelumnya, IHSG berakhir menguat 0,37% di 7.328.

Secara teknikal melalui indikator MACD, indeks komposit memembentuk penyempitan negative slope, serta disebut telah berada dalam kondisi overbought pada indikator Stochastic RSI.

“Sehingga IHSG rawan terkoreksi di Senin (15/7),” tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya, Minggu (14/7/2024).

Adapun level support yang perlu diwaspadai berada di area 7.300, dengan resistance terdekat di 7.400.

Pelaku pasar siap menyambut pengumuman suku bunga Bank Indonesia. Phintraco memprediksi BI masih akan menahan bunga acuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/278/3042554/ihsg-diprediksi-tertekan-saham-saham-big-caps-4AE8HcN4PM.jpg
IHSG Diprediksi Tertekan Saham-Saham Big Caps
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3042108/ihsg-bertahan-di-zona-hijau-pada-jeda-makan-siang-4nAibrYGh9.jpg
IHSG Bertahan di Zona Hijau pada Jeda Makan Siang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041996/ihsg-menguat-0-21-ke-7-257-di-pembukaan-perdagangan-7SXqQfhmnV.jpg
IHSG Menguat 0,21% ke 7.257 di Pembukaan Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/278/3041962/ihsg-diprediksi-turun-di-bawah-7-200-M3qzjwr6UO.jpg
IHSG Diprediksi Turun di Bawah 7.200
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041574/ihsg-merosot-0-54-ke-7-249-di-sesi-i-aRs0iEWv8O.jpg
IHSG Merosot 0,54% ke 7.249 di Sesi I
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/278/3041493/bel-perdagangan-ihsg-turun-tipis-ke-7-287-8Lsb7U4oD8.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Turun Tipis ke 7.287
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement