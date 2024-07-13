Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah, Cek Analisanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |16:00 WIB
IHSG Pekan Depan Diproyeksi Melemah, Cek Analisanya
IHSG pekan depan diprediksi melemah (Foto: Shutterstock)




JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini menguat signifikan di 1,02%, bergerak dari level 7.253 ke 7.327. Untuk pekan depan, indeks saham diperkirakan cenderung koreksi lantaran akan bergerak sideways.

Branch Manager JUC Sekuritas Solo Robin Haryadi mengatakan, secara jangka pendek untuk pekan depan, menurut Robin arah IHSG akan koreksi di support 7.274 sampai 7.370, atau bergerak di rentang sideways.

"(Pekan depan) di sekitar 7.275, itu masih pullback aja, kalau sampai ke 7.132 itu berarti koreksi ya jadi menurut saya pullback aja di sekitar 7.275, sideways dulu untuk nanti arahnya kan penurunan suku bunga sehingga harusnya oke untuk bursa saham," jelas Robin dalam keterangannya, Sabtu (13/7/2024).

Mengenai suku bunga The Fed, menurut Robin Bank Indonesia akan mendahului dan merupakan langkah bagus bagi kedepannya. Bahkan Jerome Powell sudah siap dan tidak lama lagi, sehingga harga komoditas emas naik dan dolar AS melemah.

Robin merekomendasikan saham pilihan seperti emiten energi ELSA 468 - 496 Buy on Break, BRMS 155 - 171 Buy on Break, emiten properti PANI 5.350 - 5.825 Buy on Break dan emiten perbankan BRIS 2.500 - 2.680 Buy on Break.




