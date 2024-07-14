Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tokopedia NOW Beroperasi Terakhir Hari Ini

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |17:36 WIB
Tokopedia NOW Beroperasi Terakhir Hari Ini
Tokopedia Now Tutup per 15 Juli 2024. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tokopedia NOW hari ini terakhir. Masyarakat yang masih mau belanja masih bisa dilakukan hari ini.

Dari pantauan di tokopedia.com, Minggu (14/7/2024), pada kategori Tokopedia Now masih terlihat barang-barang yang dapat dibelanjakan seperti daging, seafood hingga buah-buahan.

Namun ada pemberitahuan bahwa hari ini Tokopedia NOW terakhir beroperasi.

"Tokopedia Now! Izin pamitan ya," tulis keterangan di website Tokopedia.com.

Masyarakat yang masih mau berbelanja masih bisa melakukan hari ini. Pasalnya, pada 15 Juli 2024, kategori ini tidak akan melayani lagi.

"Kamu masih bisa belanja sampai hari terakhir operasional 15 Juli 2024," ujarnya,

Telusuri berita finance lainnya
