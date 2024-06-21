PHK Tokopedia-TikTok Shop Ternyata Sudah Lama Diprediksi

JAKARTA - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di e-Commerce Tokopedia ternyata sudah dibayangkan dan diprediksi oleh sejumlah pihak. Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (iDiec) Tesar Sandikapura menilai PHK massal di Tokopedia sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja usai diakusisi oleh TikTok.

Tesar pun memproyeksi setelah PHK, yang terjadi adalah terjadi penguasaan data hingga pergeseran operasional Tokopedia.

“Sebenarnya merger Tokopedia dan Tiktok, saya sudah prediksi terjadi seperti ini. Dan ternyata prediksi saya benar. Harusnya dari awal pemerintah melihat merger antara tiktok shop dan tokopedia ini tidak boleh,” kata Tesar, Jumat (21/6/2024).

Dia menjelaskan, kekhawatirannya adalah praktik monopoli serta duopoli usaha. Pasalnya, ketika dua perusahaan digabung atau salah satu perusahaan kemudian mengakuisisi perusahaan lain di sektor yang sama.

Selanjutnya, lanjut Tesar, PHK di Tokopedia pasti berimbas pada karyawan yang punya posisi lemah di perusahaan.

“Itu yang saya bingung kemarin kenapa kok mereka diizinkan,” ujar Tesar.

“Pernah kejadian dulu di Singapura ketika kalau tidak salah Uber mau bangkrut lalu dibeli oleh Grab Singapura dan itu tidak boleh karena mereka satu jenis platform,” ucapnya.