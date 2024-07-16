Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

10 Cara Lolos dari Mata Elang yang Akan Sita Motor

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |10:51 WIB
10 Cara Lolos dari Mata Elang yang Akan Sita Motor
Ilustrasi : cara lolos dari mata elang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 10 cara lolos dari mata elang yang akan sita motor. Beberapa, pemilik kendaraan yang masih menunggak biasanya takut dengan sosok mata elang ini.

Debt collector atau agen penagih utang biasanya disebut dengan julukan mata elang. Julukan tersebut umumnya digunakan untuk menyebut debt collector yang bekerja dengan perusahaan leasing atau dealer motor.

Berikut 10 cara lolos dari mata elang yang akan sita motor:

1. Gunakan STNK Lain

Pergantian STNK bisa membuat pemilik kendaran lolos dari mata elang yang ingin menyita motor Anda. Pasalnya, pemilik yang belum melunasi kredit motornya tentunya akan diketahui mata elang dan mengetahui nomor STNK Anda. Untuk itu menggunakan STNK lain bisa membuat Anda lolos dari mata elang untuk sementara.

2. Cabut dan amankan kunci kontak kendaraan

Saat tagihan Anda belum lunas, usahakan data pribadi Anda dijaga dan tidak disebarkan. Salah satunya mengganti kunci kendaraan agar tidak mudah disita oleh mata elang

3 Jangan panik

Bicaralah seperti biasa, tanyakan dan catat identitas mereka. Jika panik memudahkan penagih utang untuk mengintimidasi Anda

Halaman:
1 2

