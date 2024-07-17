Segini Harta Kekayaan JD Vance, Cawapres Trump yang Punya Banyak Investasi

JAKARTA - Donald Trump didampingi James David Vance maju dalam pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat.

Wakil Trump tersebut, lahir 2 Agustus 1984 di Middletown, Ohio, Amerika Serikat. JD Vance merupakan seorang penulis dan politikus asal Amerika Serikat.

Vance menjadi senator Amerika Serikat dari Ohio sejak 2023. Anggota Partai Republik ini terpilih sebagai Calon Wakil Presiden untuk mendampingi Donald Trump saat pemilihan umum Presiden Amerika Serikat.

Adapun JD Vance memiliki kekayaan yang berasal dari berbagai sumber. Melansir dari celebritynetworh.com, Rabu (17/7/2024), berikut kekayaan bersih JD Vance.

Diperkirakan Calon Wakil Presiden AS ini memiliki harta USD5 juta atau setera dengan Rp80,6 miliar (kurs Rp16.124 per USD). Sebagian kekayaan Vance berasal dari investasi.

Laporan pengungkapan aset 2022 mencatat lebih dari 100 aset dengan nilai antara USD1.000 hingga USD15.000. Investasi terbesar meliputi App Harvest senilai USD100.000-USD200.000.

Ada juga investasi di AcreTrader Inc senilai USD15.000-USD50.000. Investasi di Kriya Therapies senilai USD50.000-USD100.000, dan aset saham di platform video Rumble senilai USD100.000-USD250.000.

Vance memiliki bitcoin senilai USD100.000-USD250.000 yang disimpan melalui Coinbase. Vance juga memiliki rekening giro Robin Hood yang menampung USD100-000-USD250.000 dan lima Goldman Sachs bernilai USD500.000 hingga USD1.05 juta.