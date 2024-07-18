Di Munas ke-10, Forum Zakat Ungkap Tiga Tantangan Besar Tata Kelola Zakat di Indonesia

PADANG, SUMBAR - Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Ketua Zakat Nasional Bambang Suherman menabuh gendang tanda dimulainya Musyawarah Nasional ke-10 Forum Zakat (Munas FOZ) selama tiga hari ke depan di Padang, Sumatera Barat pada Rabu (17/7).

Sebanyak 268 lembaga zakat se Indonesia mengikuti Munas Foz dengan tema Gerakan Zakat Menyonsong Indonesia Emas 2045.

Pada pembukaan agenda tersebut, Ketua Forum Zakat Bambang Suherman mengatakan, ada tiga tantangan besar sebagai lembaga zakat yang harus dikelola dengan sungguh-sungguh. Tantangan pertama, tata kelola kelembagaan. Kompetensi setiap amil, kapasitas setiap lembaga akan selalu dituntut oleh semua pihak.

"Karena zakat sesungguhnya adalah bisnis ‎kepercayaan. Kita harus memastikan kalau tidak ada yang tercederai dalam kepercayaan tersebut, ketika telah dimandatkan atau diamanahkan ke lembaga kita," ujarnya.

Maka, kerja Forum Zakat untuk meningkatkan kapasitas setiap amil membangun kekuatan setiap lembaga, mensertifikasi, mengakreditasi, dan memastikan lembaga berjalan di koridor regulasi yang diatur dalam negara Republik Indonesia menjadi satu keniscayaan untuk selalu ditingkatkan.