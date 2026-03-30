HOME FINANCE

Resmi Ekspansi Internasional, Pegadaian Buka Cabang di Timor Leste

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |19:12 WIB
Resmi Ekspansi Internasional, Pegadaian Buka Cabang di Timor Leste
PT Pegadaian catatkan sejarah baru dengan membuka kantor cabang luar negeri pertama di Dili, Timor Leste. (Foto: dok Pegadaian)
TIMOR LESTE – PT Pegadaian dalam memperingati hari jadi yang ke-125 tahun, mencatatkan sejarah baru dalam perjalanan bisnisnya dengan membuka kantor cabang luar negeri pertama di Dili, Timor Leste.

Pembukaan ini diresmikan langsung oleh Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan, didampingi oleh Komisaris Utama PT Pegadaian AM Putranto, serta Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian Eka Pebriansyah di Pegadaian Branch Timor Leste, pada Senin (30/3/2026). 

Ekspansi ini menandai langkah strategis dan posisi Pegadaian sebagai perusahaan jasa keuangan di level internasional. Acara peresmian juga dihadiri oleh Wakil Perdana Menteri Timor Leste Mariano Assanami Sabino Lopes, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Timor Leste Okto Dorinus Manik, SEVP Ultra Micro Business BRI Muhammad Candra Utama, serta perwakilan dari BUMN lainnya yang berkedudukan di Timor Leste.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menyatakan bahwa kehadiran Pegadaian di Timor Leste bukan sekadar ekspansi bisnis, melainkan perwujudan komitmen untuk menghadirkan solusi keuangan yang inklusif dan terpercaya bagi masyarakat di Timor Leste.

"Hadirnya Pegadaian di bumi Timor Leste ini adalah wujud semangat kolaborasi untuk tumbuh bersama. Kami melihat kedekatan geografis dan historis sebagai fondasi kuat untuk membangun kemitraan jangka panjang. Kami ingin membawa pengalaman 125 tahun kami dalam mendukung UMKM di Indonesia untuk turut memberdayakan pelaku usaha lokal di sini," ujar Damar dalam sambutannya.

