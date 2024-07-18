Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pekerjaan Dali Wassink Semasa Hidup, Suami Jennifer Coppen yang Meninggal Dunia

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |19:11 WIB
Pekerjaan Dali Wassink Semasa Hidup, Suami Jennifer Coppen yang Meninggal Dunia
Pekerjaan Dali Wassink Semasa Hidup (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Pekerjaan Yitta Dali Wassink semasa hidup, suami Jennifer Coppen yang meninggal dunia pada hari ini pukul 02.20 WITA.

"Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, suami tercinta saya Yitta Dali Wassink, pada Kamis, pukul 02.20 WITA," katanya akun Instagram pribadinya, Kamis (18/7/2024).

Dali merupakan pria yang keturunan Belanda dan Thailand, ayahnya berasal dari Belanda, sementara ibunya dari Thailand.

Namun, tidak diketahui persis apa pekerjaan yang dilakukan oleh Dali Wassink. Dari bio di Instagram, tertulis bahwa ia seorang atlet. Kabarnya dia menguasai olahraga surfing.

Dali Wassink juga merupakan model yang tergabung dalam Castaway Model Management. Dia juga sering berfoto untuk aktivitas model, khususnya produk fashion seperti kaos, dan juga jasa wisata di Bali.

Jennifer Coppen menyebut, suaminya adalah sosok yang ceria, baik, dan sopan. Sifat itu membuat pria 22 tahun tersebut disayangi banyak orang.

"Dia selalu menjadi ayah yang baik untuk Kamari, suami yang baik untuk saya, dan anak yang baik untuk kedua orangtuanya. Kami semua mencintai Dali, tapi nyatanya Allah lebih sayang padanya," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/612/3178190//daehoon-AJfz_large.jpg
Ternyata Ini Pekerjaan Na Daehoon, Suami Julia yang Diduga Diselingkuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/622/3176844//rupiah-9EeV_large.jpg
Daftar 5 Profesi Bergaji Tinggi untuk Lulusan Teknik Informatika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176824//jennifer_coppen-6Mao_large.jpg
Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pecat Pengasuh Kamari: Tidak Profesional!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175713//jeniffer-GF8V_large.jpg
Potret Orangtua Justin Hubner dan Jennifer Coppen Didorong dan Dipersulit Masuk Stadion Arab Saudi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175565//jennifer_coppen-IQiX_large.jpg
Jennifer Coppen Geram Arab Saudi Sengaja Halangi Fans Timnas Masuk Stadion: Zalim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/611/3175427//jennifer-TPJg_large.jpg
Deretan WAGs Supercantik Pemain Timnas Indonesia yang Jadi Penyemangat Jelang Lawan Arab Saudi dan Irak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement