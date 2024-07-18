Pekerjaan Dali Wassink Semasa Hidup, Suami Jennifer Coppen yang Meninggal Dunia

JAKARTA - Pekerjaan Yitta Dali Wassink semasa hidup, suami Jennifer Coppen yang meninggal dunia pada hari ini pukul 02.20 WITA.

"Innalillahiwainnailaihirojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, suami tercinta saya Yitta Dali Wassink, pada Kamis, pukul 02.20 WITA," katanya akun Instagram pribadinya, Kamis (18/7/2024).

Dali merupakan pria yang keturunan Belanda dan Thailand, ayahnya berasal dari Belanda, sementara ibunya dari Thailand.

Namun, tidak diketahui persis apa pekerjaan yang dilakukan oleh Dali Wassink. Dari bio di Instagram, tertulis bahwa ia seorang atlet. Kabarnya dia menguasai olahraga surfing.

Dali Wassink juga merupakan model yang tergabung dalam Castaway Model Management. Dia juga sering berfoto untuk aktivitas model, khususnya produk fashion seperti kaos, dan juga jasa wisata di Bali.

Jennifer Coppen menyebut, suaminya adalah sosok yang ceria, baik, dan sopan. Sifat itu membuat pria 22 tahun tersebut disayangi banyak orang.

"Dia selalu menjadi ayah yang baik untuk Kamari, suami yang baik untuk saya, dan anak yang baik untuk kedua orangtuanya. Kami semua mencintai Dali, tapi nyatanya Allah lebih sayang padanya," katanya.