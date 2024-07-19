Ungkap Alasan Lantik Keponakan Prabowo Jadi Wamenkeu, Jokowi: Memuluskan Keberlanjutan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan pelantikan tiga wakil menteri (Wamen) kemarin untuk memuluskan keberlanjutan dari pemerintahannya ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Ini untuk melancarkan memuluskan keberlanjutan. Itu aja jawabannya," kata Jokowi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (19/7/2024).

Jokowi menegaskan bahwa pelantikan tiga wamen tersebut tidak terkait dengan isi bagi-bagi jabatan menjelang dirinya pensiun akhir tahun nanti.

"Enggak, enggak, enggak, enggak," kata Jokowi