Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ini Cara Melakukan Pinjaman Online agar Cepat Cair

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |19:35 WIB
Ini Cara Melakukan Pinjaman Online agar Cepat Cair
Ini Cara Melakukan Pinjaman Online agar Cepat Cair. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Ini cara melakukan pinjaman online agar cepat cair , simak penjelasannya agar pinjaman online kamu cair secara instan.

Pinjaman Online (Pinjol) biasanya akan cair dengan waktu yang singkat, tapi tidak semua perusahaan pinjol dapat dicairkan dengan waktu yang cepat. Tetapi Anda harus tetap berhati hati dalam memilih perusahaan pinjol, agar tetap waspada.

Simak penjelasannya mengenai cara melakukan pinjaman online agar cepat cair:

1. Memastikan penghasilan sesuai dengan syaratnya

Dilansir dari laman www.ocbc.id, Jumat (19/7/2024). Sebagai orang yang meminjam, Anda juga perlu memperhatikan apakah pemasukan sesuai syarat minimum. Pastikan Anda untuk memeriksa persyaratan pendapatan minimum untuk yang perlu dilampirkan.

Jika Anda tidak memenuhi persyaratannya, maka pengajuan Anda kemungkinan tidak akan di acc.

Karena jika penghasilan tidak memenuhi syarat, maka menurut lembaga keuangan akan menganggap bahwa pengajuan pinjaman ini dapat membebani finansial Anda.

2. Memastikan apakah Anda masuk ke daftar hitam atau tidak

Jika tidak mampu melunasi pinjaman, harus siap data pribadi dilaporkan ke OJK serta masuk daftar hitam layanan pinjaman. Di lansir dari laman http://pid.kepri.polri.go.id/.

Biasanya sulit bagi pemohon dengan kredit buruk untuk mendapatkan pinjaman. Oleh karena itu, perbaiki riwayat peminjaman Anda terlebih dahulu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/320/3159965/pinjol_ilegal-Q9jo_large.jpg
OJK: Kemajuan Teknologi Jadi Celah Masuknya Pinjol Ilegal Server Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/455/3156677/pinjol-HQ1C_large.png
96 Pinjol Resmi OJK per Juli 2025, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/622/3156543/pinjaman-nVKG_large.jpg
Cara Cepat Blokir NIK KTP yang Terlanjur Dipakai Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement