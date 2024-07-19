Bunga Pinjol Berhenti Sampai Kapan?

JAKARTA – Sampai kapankah bunga pinjol akan berhenti? Pinjol dijadikan cara pertama yang tercepat untuk mendapatkan uang, dengan bermodal dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja bisa mencairkan uang dengan instan.

Apalagi dengan bunga yang tidak terlalu besar, sangat menggiurkan untuk masyarakat untuk mengajukan pinjaman.

Namun demikian, ada yang mesti dilihat soal pembayaran pinjol ini, hal ini berkaitan dengan bunga yang dibayar bila telah lewat jatuh tempo.

Oleh karena itu, hal-hal terkait pinjol terus menarik. Termasuk soal sampai kapan bunga pinjol berhenti?