HOME FINANCE MARKET UPDATE

Tingkatkan Investor Pasar Modal, BSIM Jadi Bank RDN

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |20:33 WIB
Tingkatkan Investor Pasar Modal, BSIM Jadi Bank RDN
BSIM jadi bank RDN
A
A
A

JAKARTA – PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) menjadi Bank Administrator RDN dan menjadi Bank Pembayaran untuk Periode 2024-2029. Penunjukan BSIM menjadi Bank RDN ditandai dengan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Kerja sama ini merupakan perpanjangandari periode sebelumnya sebagai upaya meningkatkan kemudahan akses investor untuk berinvestasi di pasar modal.

“Dengan menjadi Bank Administrator RDN dan Bank Pembayaran, artinya kami turut berkomitmen meningkatkan jumlah investor di industri pasar modal, dan sekaligus untuk menambah portofolio industri keuangan,” papar Direktur Utama Bank Sinarmas Frenky Tirtowijoyo, Rabu (24/7/2024).

RDN Bank Sinarmas sudah bisa digunakan oleh nasabah perusahaan sekuritas yang bekerja sama dengan Bank Sinarmas, di antaranya Sinarmas Sekuritas, Phintraco Sekuritas, Mirae Sekuritas, MNC Sekuritas, Philip Sekuritas, Aldiracita Sekuritas, Profindo Sekuritas, Amantara Sekuritas.

