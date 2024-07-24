Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KPK Geledah Ditjen Minerba, Kementerian ESDM: Lagi Cari Barang Bukti

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 24 Juli 2024 |19:33 WIB
KPK Geledah Ditjen Minerba, Kementerian ESDM: Lagi Cari Barang Bukti
ESDM buka suara soal penggeledahan kantor Ditjen Minerba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian ESDM buka suara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kantor Ditjen Minerba. KPK tengah mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks Gubernur Maluku Utara (Malut), Abdul Gani Kasuba (AGK).

"Saat ini masih berlangsung pencarian barang bukti yang diperlukan, kami terus mendukung KPK dan APH lainnya dalam penegakan hukum di sektor ESDM," jelas Kepala Biro KLIK Agus Cahyono Adi ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Rabu (24/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, KPK melakukan penggeledahan di Kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan.

"Kami sampaikan bahwa pada hari ini tanggal 24 Juli 2024, sedang ada kegiatan penggeledahan di Kantor Ditjen Minerba ESDM, Tebet, Jakarta Selatan," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (24/7/2024).

Selain tersangka AGK, penggeledahan ini juga terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret Muhaimin Syarif (MS).

"Penggeledahan ini terkait dengan perkara TPK Penerimaan Suap, Gratifikasi serta Pencucian Uang dengan tersangka AGK serta Perkara Pemberian Hadiah atau Janji Kepada Tersangka AGK terkait dengan pengadaan barang dan jasa dan pengurusan perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diduga dilakukan oleh Tersangka MS," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164408/wamenaker-7nzw_large.png
Kena OTT KPK, Wamenaker Immanuel Ebenezer Punya Harta Kekayaan Rp17,6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/320/3152179/menteri_pu_pecat_3_pu_sumut-ganG_large.jpg
Menteri PU Pecat 3 Pejabat BBPJN Sumut Usai Tejaring OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130766/rudi_setiawan-dB8H_large.jpg
Ternyata Segini Harta Kekayaan Rudi Setiawan yang Jadi Kapolda Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/455/3119624/ketua_kpk-Jalr_large.jpg
Segini Harta Kekayaan Ketua KPK Setyo Budiyanto 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/622/3094550/banyak-pejabat-tak-jujur-soal-harta-kekayaan-ternyata-begini-cara-mengisi-lhkpn-secara-online-nfyk5zOcKB.jpg
Banyak Pejabat Tak Jujur soal Harta Kekayaan, Ternyata Begini Cara Mengisi LHKPN Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/03/320/3091847/harta-kekayaan-pj-wali-kota-pekanbaru-risnandar-mahiwa-6-bulan-menjabat-langsung-ditangkap-kpk-punya-banyak-barang-mewah-qmSoFVSzpN.jpg
Harta Kekayaan Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, 6 Bulan Menjabat Langsung Ditangkap KPK! Punya Banyak Barang Mewah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement