Mengintip Gaji Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman di Klub Persija Jakarta

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |08:28 WIB
Mengintip Gaji Pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman di Klub Persija Jakarta
Gaji pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman (Foto: Instagram)
JAKARTA - Mengintip gaji pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman di Klub Persija Jakarta menarik diulas. Terlebih kehadirannya membuat klubnya menang pada turnamen Piala Presiden 2024 saat melawan Arema FC.

Berkat penampilannya, beberapa penasaran mengenai gajinya. Apalagi, Witan Sulaemen merupakan salah satu pemain yang masuk Timnas U-23.

Untuk itu mengintip gaji pemain Timnas Indonesia Witan Sulaeman di Klub Persija Jakarta ternyata cukup besar. Pasarannya bisa mencapai Rp4,35 miliar.

Sebagai informasi, nama Witan Sulaeman sejatinya sudah tidak asing lagi di telinga suporter Indonesia. Sebab, ia telah menjadi langganan Timnas Indonesia U-19 sejak 2017. Padahal, kala itu usia Witan masih 16 tahun.

Kendati demikian, patut diketahui bahwa Witan telah melalui perjuangan yang luar biasa hingga dirinya dipanggil ke dalam skuad Timnas Indonesia junior. Witan, yang lahir pada 8 Oktober 2001, bukan berasal dari keluarga berada.

Ayah Witan hanyalah seorang tukang sayur. Meski begitu, sang ayah sangat mendukung Witan menekuni dunia sepakbola. Ia pun ikut menemenai Witan merantau ke Jakarta untuk mengikuti seleksi PPLB Ragunan.

"Pertama saya masuk Sekolah Sepakbola (SSB) di Palu, namanya SSB Galara. Saya di sana sampai SMP. Saat SMP saya juga ikut Liga Pelajar Indonesia di Palu dan pernah juga ikut Piala Kemenpora. Setelah lulus SMP, saya ikut seleksi di Diklat Ragunan dan akhirnya lolos," ujar Witan dalam sebuah wawancara.

