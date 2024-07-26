Dukung Wisata Edukasi, Menteri Basuki dan Wapres Ma’ruf Amin Resmikan Penataan Taman Balekambang Surakarta

Sudut menarik di Taman Balekambang, Surakarta, Jawa Tengah. Insert: Wakil Presiden Ma’ruf Amin melepas ikan ke kolam usai meresmikan revitalisasi Taman Balekambang pada Kamis (25/7/2024). (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Surakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan selesainya penataan kawasan Taman Balekambang di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (25/7/2024). Penataan Taman Balekambang bagian dari dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan wisata edukasi yang berwawasan lingkungan serta pelestarian seni dan budaya.

Wapres Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah terus berkomitmen dalam pengembangan infrastruktur hijau sebagai upaya menjamin hak dan akses setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Salah satu upaya tersebut salah satunya diwujudkan melalui penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Balekambang Surakarta.

"Kita patut bersyukur penataan kawasan Taman Balekambang telah selesai dan siap dibuka untuk umum. Taman seluas 12,8 hektare ini tidak hanya berfungsi sebagai RTH namun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan pusat kegiatan seni serta kebudayaan lokal," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Wapres Ma'ruf Amin menambahkan kehadiran Taman Balekambang juga diharapkan dapat berperan penting dalam menjaga ekologis dan kelestarian lingkungan serta mampu menjadi daya tarik wisata baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, sehingga membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan serta perekonomian, khususnya Kota Surakarta.

"Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penataan kawasan Taman Balekambang. Saya berharap taman ini menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya, terutama dalam penyediaan akses lingkungan yang sehat dan bersih, pelestarian warisan seni dan budaya, menggerakkan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Wapres Ma'ruf Amin.