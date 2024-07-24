Kementerian PUPR Ajak Pelaku Jasa Konstruksi Meriahkan Konstruksi Indonesia 2024

Pengunjung melihat rencana pameran Konstruksi Indonesia 2024. Insert: Dirjen Bina Konstruksi Kemen PUPR bersama pejabat-pejabat membuka KI 2024 di Jakarta, Selasa (23/7). (Foto: dok Kemen PUPR)

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi kembali menyelenggarakan event Konstruksi Indonesia (KI) pada 2024 ini sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi masyarakat jasa konstruksi dan media pertukaran informasi antar stakeholders kontruksi.

"KI 2024 hadir kembali untuk menindaklanjuti kesuksesan KI 2023 serta sebagai bentuk dukungan pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi melalui serangkaian agenda untuk menciptakan peluang usaha serta menjadi booster bagi stakeholder jasa konstruksi," kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Abdul Muis saat Launching KI 2024 di Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Pada 2024, daya saing nasional Indonesia berada di peringkat 27, naik 7 peringkat dari 2023, sehingga Indonesia masuk dalam 3 besar di kawasan Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand.

Anggaran infrastruktur nasional pada tahun ini juga cukup besar yaitu sebesar Rp423,4 triliun atau 12,73 persen dari Rp3.325,1 triliun total anggaran belanja negara.

"Besarnya anggaran infrastruktur nasional tentunya harus dilakukan dengan akuntabel dan berkeadilan serta diikuti oleh kesiapan seluruh rantai pasok industri konstruksi, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya," kata Abdul Muis.